Московские байкеры открыли мотосезон

В Москве состоялось официальное открытие мотосезона. XIV Московский мотофестиваль стартовал на Воробьёвых горах.

Колонна байкеров отправилась со смотровой площадки и проехала полный круг по Садовому кольцу. В этом году в пробеге приняли участие мотоциклисты из тридцати клубов, в общей сложности более десяти тысяч человек.

По словам заместителя мэра и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, сообщество растёт. Сегодня в Москве зарегистрировано уже около 130-ти тысяч мотоциклистов, это на 20 тысяч больше, чем годом ранее.