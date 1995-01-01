Небоскрёбы из стекла и бетона: как живёт московский район Пресненский

По одной из версий, название этому району дала небольшая речка, приток Москвы-реки. Тут расположен первый в столице бульвар, он появился в конце XVIII века. И поначалу у него не было имени - просто Бульвар. Здесь Пушкин венчался с Натальей Гончаровой. Много позже тут появились и нынешний дом правительства, и небоскрёбы из стекла и бетона. Всё это о районе - Пресненский.

В 1995 году Дмитрий Дюжев, тогда ещё абитуриент из Астрахани, приехал поступать в институт театрального искусства, и замер перед зданием на Большой Никитской. Одна из сцен в культовом сериале "Бригада", в котором сыграл актёр, снималась именно здесь: по сюжету героиня Оля, студентка консерватории, играла на скрипке.

Дмитрий тогда и представить не мог, что спустя годы выйдет на легендарную сцену консерватории как чтец, с симфоническим оркестром. От осознания того, каких мастеров помнят стены Большого зала, захватывало дух! В разные годы актёр читал и детские сказки, и моноспектакль "Евгений Онегин".

В детской музыкальной школе имени Лядова, одной из старейших в Москве, учатся всему - от классики до джаза. Здание школы - после капитального ремонта, здесь новые пространства для занятий и инструменты.

Пресненский район - один из самых больших в Центральном округе - начинается практически от стен Кремля и захватывает комплекс "Москва-Сити". Только в Пресненском районе можно увидеть Москву с головокружительной высоты - через панорамные окна на 89 этаже одного из небоскрёбов. Смотровая площадка занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в Европе - 327 метров над уровнем земли. В ясную погоду можно рассмотреть более 50 столичных достопримечательностей.

За высотками спрятался центр "Зотов" - культурное пространство на месте бывшего Хлебозавода №5. Для своего времени это было новаторское предприятие. Автоматизированный конвейер работал до 2006 года, а в 2022 году здесь открылся центр "Зотов", посвящённый исследованию теории и практики конструктивизма.

Многие кварталы Пресненского района расположены вдоль берегов Москвы реки. Освоение главной водной артерии столицы исторически началось с простых лодок, которые были основным средством передвижения и грузоперевозок. В конце XIX века появились небольшие пароходы, которые перевозили людей за плату. В 1923 году по реке пошли первые речные трамвайчики, а во второй половине 50-х годов появились суда на подводных крыльях. Это был технологический прорыв: "Ракеты" развивали скорость до 70 километров в час.

Современный этап эволюции речного транспорта - отказ от дизеля в пользу экологичности. Три года назад по Москве-реке начали курсировать первые регулярные электросуда. Сейчас этот инновационный транспорт перевозит миллионы пассажиров по трем маршрутам. Один из них проходит через Пресненский район.