Мошенники стали использовать бытовые ситуации для обмана россиян

Мошенники освоили новый способ обмана россиян. Теперь аферисты предлагают владельцам жилья в многоквартирных домах перейти на фальшивый сайт для проверки графика отключений горячей воды. Все, кто идёт на поводу у преступников, теряют доступ к порталу госуслуг.

Как рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики сенатор Артём Шейкин, сегодня преступные элементы очень быстро адаптируются под актуальную повестку и бытовые ситуации. Все знают, что весной и летом традиционно на 10 дней отключают горячую воду.

Главная опасность этой схемы, по словам сенатора, заключается в том, что фейковые сайты становятся всё более качественными. Мошенники грамотно работают над дизайном и наполнением страниц, подстраиваясь под реальные графики отключения воды.