Россиян атакуют аферисты, предлагающие компенсацию коммунальных расходов

Мошенники стали похищать деньги россиян под предлогом возмещения коммунальных расходов. Об этом сообщается в материалах МВД России.

Схема проста: преступник звонит жертве и представляется сотрудником органов социальной защиты. Гражданину сообщают, что он имеет полное право на денежную компенсацию коммунальных расходов.

Жертву убеждают записаться в очередь и просят сообщить серию и номер паспорта. После этого звонят лжеправоохранители, угрожающие уголовным преследованием за совершенный перевод финансов на Украину.

После соответствующей обработки жертва мошенников переводит свои средства на так называемый безопасный счёт.