Москвичей предупредили об аномальной погоде

Москвичей предупредили об аномальной жаре, не характерной для второй половины мая. Такая погода продержится в столичном регионе до следующей пятницы.

Во вторник температура может достичь рекордного значения для этого дня. В 1979 году 19 мая столбики термометров достигли отметки в 30,2 градуса.

В четверг и пятницу во второй половине дня в столичном регионе ожидаются локальные дожди с грозами. А в выходные станет прохладнее на 5-8 градусов, сообщает Гидрометцентр.

В Москве и Подмосковье из-за жары с 18 по 22 мая объявлен оранжевый уровень погодной опасности.