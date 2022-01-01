Путин поздравил Токаева с днём рождения

Владимир Путин поздравил с днём рождения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил личный вклад коллеги в развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

Во время телефонного разговора собеседники затронули тему предстоящего визита Владимира Путина в Казахстан, подготовка к которому находится на стадии завершения. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время его пребывания на Параде Победы в Москве 9 мая.