ПВО сбила 50 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 18 мая

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь на 18 мая, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, налет продолжался с 21.00 мск 17 мая до 7.00 мск 18 мая. За это время ПВО перехватила и уничтожила вражеские дроны над территориями Белгородской, Курской, Орловской, Ростовской, Воронежской и Тульской областей. Также беспилотники уничтожены над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Тем временем в Северо-Кавказской железной дороге сообщили, что из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются шестнадцать пассажирских поездов. Время задержки - до 8,5 часа. Движение по Крымскому мосту закрыли в 21:02 мск в воскресенье и возобновили спустя 10,5 часа. Причины не назывались. Пассажирам предоставили воду и питание, передает РИА Новости.