В зоне СВО наши бойцы развивают наступление на Константиновском направлении. С воздуха пехоте помогают расчёты беспилотников, которые разносят вражеские пункты управления. Успешная работа операторов дронов - в Запорожской области. Там сорвана ротация ВСУ и пресечен подвоз боеприпасов. Но главные вести из Донецкой республики - село Гришино под контролем российских военных.

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы и рассказ военнослужащих 30 мотострелковой бригады группировки "Центр" об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР. Наступлению предшествовала детальная разведка с помощью беспилотников. ВСУ создали в селе мощную систему укреплений.

Штурмовики заходили в Гришино малыми группами, постепенно накапливая силы для решающего удара. Затем село было освобождено за несколько часов.

Только один расчет ЗРК "Бук - М2" группировки "Центр" на Добропольском направлении за месяц сбил 30 воздушных целей противника. Среди них крылатые ракеты "Скальп" и "Сторм шадоу", снаряды РСЗО "ХАЙМАРС" и тяжелые ударные беспилотники.

Штурмовики Южной группировки войск развивают наступление на Константиновском направлении. С воздуха их действия поддерживают расчеты войск беспилотных систем. Прежде всего, наносят удары по пунктам управления вражеских БПЛА, затем подавляют огневые точки противника.

В зоне ответственности группировки "Днепр" противник не оставляет попыток форсировать левый берег, но неизменно терпит неудачи. Удары по группам украинских боевиков наносят расчеты РСЗО "Град".

А в Запорожской области по передовым позициям ВСУ ударили расчеты тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". В районе населенного пункта Комсомольское противник оборудовал мощный узел обороны. Но термобарические снаряды легко уничтожают даже заглубленные бетонные бункеры.

Также операторы ударных беспилотников группировки сорвали ротацию ВСУ и пресекли подвоз провизии и боеприпасов на передовые позиции боевиков.