Заключительный урок "Разговоры о важном" пройдет в школах

Финальный в этом году урок "Разговоры о важном" пройдет в школах и колледжах в понедельник.



"В понедельник, 18 мая, в российских школах и колледжах состоятся итоговые в этом году "Разговоры о важном" на тему "Ценности, которые нас объединяют"", — рассказали РИА Новости в проектном офисе "Разговоров о важном".



Всего за учебный год школьники и студенты послушали 32 занятия. На них они знакомились с работой атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов и мультипликаторов, а также учились разрешать споры и быть внимательными в цифровой среде.

Кроме того, учащиеся смотрели видеолекции с участием 39 спикеров, среди которых — Герой России Людмила Болилая, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, официальный представитель МИД России Мария Захарова, лидер группы "Руки вверх!", продюсер Сергей Жуков и другие.