Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор направит специалистов из России в Уганду для борьбы с распространением лихорадки Эбола, сообщили в пресс-службе ведомства.



"В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования", — говорится в сообщении.



Отмечается, что российская группа передаст Уганде тест-системы и окажет материально-техническую помощь.



Вчера ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за распространения вируса в ДР Конго и Уганде. По последним данным, от лихорадки погибли 80 человек.