Сегодня Балтийский флот отмечает 323-летие со дня образования. После указа Петра I от 18 мая 1703 года он ведет свою легендарную летопись. И более трех веков стоит на страже морских границ России. Сегодня это мощная группировка из надводных кораблей, субмарин, авиации, береговых войск и частей морпехов.

Недавно Андреевский флаг был поднят в Балтийске над новым малым ракетным кораблем "Буря" проекта "Каракурт", который несет на борту "Калибры".

Сейчас моряки выполняют задачи по обеспечению безопасности нашей страны в различных районах Мирового океана. Балтийцы проявляют стойкость и мужество в ходе специальной военной операции. Сотни из них удостоены наград.