Два истребителя ВВС США столкнулись в воздухе во время показательных выступлений в штате Айдахо. Инцидент произошёл в трёх километрах от авиабазы "Маунтин-Хоум".

Выполняя трюк, самолёты палубной авиации "Гроулер" оказались на критически близком расстоянии. Заходивший сверху задел фюзеляжем нижний - оба ушли в пике и разбились.

При этом ещё в небе раздалось несколько взрывов. Экипажи успели катапультироваться - четверо лётчиков благополучно приземлились. Никто из зрителей не пострадал. Начато расследование.