Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану

Пентагон подготовил список потенциальных целей для ударов по Ирану, если поступит команда из Белого дома.

В список входят военные цели, а также объекты энергетики и инфраструктуры, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

"Пентагон подготовил планы ударов по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете одобрит новые удары", - рассказал собеседник телеканала.

Ранее американский лидер Дональд Трамп встретился с командой по национальной безопасности в своем гольф-клубе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном. Разработка планов по ударам по территории Исламской Республики как раз активизировалась на фоне закрытого совещания.