Среди военнослужащих ВСУ на сумском направлении массово распространяется хантавирус.

Вспышка произошла из-за грызунов, антисанитарии и ослабленного иммунитета у военнослужащих, сообщили ТАСС в силовых структурах. Информацию также подтвердили украинские медики.

На прошлой неделе Мах-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск России "Север", заявил о вспышке хантавируса среди украинских пограничников в Черниговской области.

"Медики 11-го отряда ГПСУ признают, что от данной инфекции регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семеновском районе", - говорится в сообщении.

Помимо Сумской и Черниговской областей, хантавирус распространяется в Харьковской и Львовской областях. Однако украинские медики чаще не обращают внимание на жалобы боевиков ВСУ, считая, что те таким образом пытаются избежать участия в боях.

Хантавирус передаётся через грызунов, а в единичных случаях — от человека к человеку. Первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле. Специфического лечения не существует. Профилактики и вакцины тоже нет.