В Москве сделали заявление о переговорах с Украиной

Москва пока не получала от Киева сигналов о готовности к новому этапу переговоров.

Никаких подвижек со стороны Украины пока нет, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он подчеркнул, что переговоры будут непростыми, но Россия к ним готова.

"Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали", - сказал дипломат в интервью "Известиям".

Ранее в Кремле заявили, что следующий раунд переговоров с Киевом будет "неизбежно очень сложным". Диалог возможен только после вывода ВСУ из присоединенных к России территорий.