"Спасибо": дочь Началовой и больного раком Алдонина выступила с заявлением

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера переживает тяжелые времена. Но она не сдается.

Мало того, что несколько лет назад мать Веры умерла, так еще и у ее отца серьезные проблемы со здоровьем. У 46-летнего футболиста выявили рак поджелудочной железы.

Алдонин отправился лечиться в Германию. Спортсмен перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения собрали средства на дорогостоящее лечение.

Футболист пытался обойтись своими силами и долгое время скрывал болезнь даже от самых близких. Алдонин не хотел привлекать внимание общественности, ведь характер и скромность не позволяли ему говорить о своем здоровье публично.

Семья футболиста также хранит молчание о его лечении. Та же Вера предпочитает делиться с общественностью своими достижениями. Так, на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с известной поэтессой Ларисой Рубальской.

"Лариса Алексеевна, спасибо за еще один вечер, полный творчества", - выступила с заявлением Алдонина.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах как Ларисе Рубальской, так и Вере Алдониной. Некоторые фанаты пожелали скорейшего выздоровления отцу молодой артистки. Отметим, что Вера пошла по стопам матери, певицы Юлии Началовой, и тоже выходит на сцену. Многие считают, что девушка обладает потрясающим тембром голоса.

