ВС России нанесли массированный удар по Днепропетровску и Одессе

ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины. В результате сильные пожары зафиксированы в Одессе и Днепропетровске. Удары нанесены беспилотниками "Герань" и баллистическими ракетами.

Как сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, за последние сутки зарегистрировано более 90 эпизодов ударов. Подчеркивается, что в одном эпизоде задействованы более 10-ти дронов, иногда и 25-30. Атаками накрыло практически половину Украины. Поражены объекты в Днепропетровской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Киевской, Черниговской и других областях.

Объекты в Одессе атаковали минимум 40 БПЛА "Герань". Предварительно, целью стал местный порт - там прогремела серия взрывов, а затем начался пожар. Атака на Днепропетровск началась около 00.40 мск. Очевидцы сообщали взрывах и повторной детонации в одном из районов. Предварительно, загорелся склад с фейерверками. Удар нанесен десятком ракет "Искандер-М" и "Искандер-К".