Доведенная Яна Кошкина взвыла из-за мамы-подружки: "Пусть сделают что-то"

Яна Кошкина и ее мать Маргарита участвуют в новом сезоне шоу "Сокровища императора". Многие зрители считают, что родительница позорит дочь. А теперь не выдержала и сама актриса.

Больше всего зрителей шокировало то, что Маргарита на всю страну заявила, что Яну вряд ли бы родила, если бы старшая дочь Рената не была такой "скучной", и заявила, что дочери должны называть ее по имени, иначе она месяцами не будет с ними разговаривать.

Разразился скандал. Пользователи Сети с критикой обрушились на "мать-подружку" Яны Кошкиной, посочувствовали самой актрисе и ее сестре и высказали недоумение, зачем актриса вообще взяла на съемки "странную мамашу".

В новом выпуске программы не выдержала и сама Яна Кошкина. Она буквально взмолилась, чтобы мать заменили на ее сестру. "Пусть сделают что-то. Как будто Марго отравилась или сломала ногу", — со слезами обратилась к организаторам Кошкина.

Кстати, ранее в интервью Яна призналась, что Маргарита буквально заставила взять ее на съемки. Та поставила ей ультиматум. "Мама сказала: "Если ты меня с собой не возьмешь, я с тобой на всю жизнь перестану разговаривать", - сообщила Кошкина.

