ВСУ ведут непрерывные обстрелы Запорожской АЭС

Вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, зафиксирована высокая активность украинских войск. Противник атакует город энергетиков и район площадки ЗАЭС практически в постоянном режиме, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Как сообщила Яшина агентству ТАСС, 17 мая ВСУ устроили артиллерийский обстрел транспортного цеха станции. В результате повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала. Пострадавших нет.

Яшина подчеркнула, что транспортный цех ЗАЭС обеспечивает критически важную логистику, в том числе перемещение персонала и техники. Руководство станции считает, что противник рассматривает атаки на эти объекты как элемент давления на устойчивость работы станции и жизнедеятельность города-спутника.