В США обсудили новый этап конфликта с Ираном

"Часики тикают" - с такими словами обратился к Ирану президент США, призвав власти Исламской республики поторопиться и заключить соглашение. Своё обращение Дональд Трамп опубликовал, как обычно, в соцсети. И пригрозил: в случае отказа от сделки от Ирана "ничего не останется".

Американские СМИ сообщают: в выходные глава Белого дома провёл совещание по ситуации с вице-президентом Вэнсом, директором ЦРУ и спецпосланником Уиткоффом. А Пентагон уже подготовил список целей для нанесения ударов.

Со своей стороны, в Вооружённых силах Ирана предупредили о готовности уничтожить все американские военные базы в южной части Персидского залива. Накануне беспилотники атаковали единственную атомную электростанцию в союзных США Объединённых Арабских Эмиратах.