Землетрясение на юге Китая привело к жертвам

Два человека погибли и четверо пострадали в результате землетрясения на юге Китая. Его магнитуда составила 5,2. Основной удар пришёлся по городу Лючжоу - там обрушились 13 жилых домов. Более семи тысяч человек эвакуированы.

В мегаполисе не ходит общественный транспорт. В зону землетрясения направлены более трёхсот спасателей. А на востоке Китая сильные ливни стали причиной масштабных наводнений. Реки вышли из берегов. Затоплены дороги, прервано электроснабжение. Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в 17 регионах, в том числе в Пекине.