Собянин: К платформе "МосМедИИ" подключилось уже 75 регионов России

Москва стала крупнейшим российским центром разработок и экспертизы медицинских технологий искусственного интеллекта. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, за шесть лет тестирование прошли 200 сервисов на основе нейросетей. Треть из них сейчас успешно используются в клиниках.

Так, Москва создала удобную цифровую платформу для анализа лучевых исследований, которая значительно сокращает сроки диагностики и повышает эффективность. И этот инструмент распространили по всей стране - к сервисам подключились уже более двух тысяч региональных медучреждений.

Это даёт им доступ к экспертизе столичного уровня без необходимости расширения штата узкопрофильных специалистов.