Многодетные семьи вышли на велопробег в Измайловском парке

Велопробег, посвящённый сразу двум датам - Дню Победы и Международному дню семьи - прошёл в Москве. В Измайловском парке собралось около 500 любителей активного образа жизни.

На старт выходили целыми династиями в разных возрастных категориях - дети, родители, бабушки и дедушки. При этом участники сами выбирали, как преодолевать дистанцию - на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах. А после окончания состязаний вручили награды многодетным семьям - за вклад в патриотическое воспитание и активную гражданскую позицию.

"Многодетные семьи сегодня выходят всей семьёй на спортивную площадку, они молодцы, они победили, они уже ушли от телевизоров, ушли от компьютеров, чтобы заниматься физкультурой и спортом. А у нас главная задача сегодня, чтобы как можно больше населения, москвичей, занимались физкультурой и спортом. Я хочу сказать, что наш мэр, вообще Москва - одна из первых городов, который очень много делает, чтобы наше население занималось спортом", - отметил Владислав Третьяк, депутат Государственной Думы России, президент Федерации хоккея России.