С российских гимнастов сняли ограничения по участию в международных турнирах

Снятие несправедливых санкций с российских и белорусских гимнастов - главная спортивная новость дня. Долгожданное решение отменить все ограничения, введённые в феврале 22-го года, приняла Международная федерация гимнастики.

Официальное сообщение опубликовано по итогам заседания исполкома организации в Шарм-эль-Шейхе. Наши атлеты вновь смогут выступать на международных состязаниях с флагом и гимном своей страны. Это касается всех пяти видов спорта, представленных в Федерации гимнастики России: спортивной и художественной, прыжков на батуте, спортивных аэробики и акробатики.

Как раз этапы Кубка мира по акробатике в Болгарии станут первыми соревнованиями, где россияне смогут участвовать с национальной символикой.