Приморский гребешок пользуется особым спросом у покупателей из множества стран

В обросших водорослями садках - тысячи ракушек годовалого гребешка. Всю жизнь они были в море. За это время их сетчатый дом обжили рачки, крабы, заплыл различный мусор. Расти дальше в таких условиях сложно. Поэтому сейчас мореводы проводят у моллюсков генеральную уборку.

Ракушки словно пропускают через многоуровневое сито. Наверху остаются самые крупные, посредине более мелкие. Эти две категории будут жить вместе. Малышей, что остались в самом низу, поселят отдельно.

Автоматическая машина ускорила процесс сортировки гребешка раза в три. Еще несколько лет назад мореводы делали эту работу вручную. Среди чистых ракушек уже вручную убирают пустые. Остальных заселяют в чистые садки. По семь штук в каждый отсек. Это количество опытным путем определили специалисты. Так гребешок хорошо развивается и не конкурирует между собой.

Вся работа с гребешком - словно соревнование на скорость. Мореферма в поселке Южно-морской реализует именно живой морской деликатес. Поэтому на всех этапах работы специалистам важно сохранить жизнеспособность ракушек.

"Он умирает быстро, бывает так, что вообще половина садка — пустые. Соответственно, чем быстрее мы будем двигаться, тем быстрее он окажется в море, тем больше проживет, и тем лучше будет качество товара, ну и мы будем зарабатывать соответственно", - рассказал Владимир Давыдов, моревод.

Буквально за 40 минут годовалый гребешок доставляют на морские огороды, туда, где он будет расти уже до товарного вида. В дороге ракушки закрывают от солнца и поливают холодной морской водой. Годовалый гребешок высаживают на доращивание с марта по июнь. В день расставляют более двухсот садков. Это более 25 тысяч ракушек.

При таком индустриальном способе выращивания гребешка, то есть в садках, урожай морских деликатесов собирают через два с половиной - три года. За это время он успевает и вес набрать, и вкусовые качества у молодых ракушек - отменные.

Приморский гребешок пользуется особым спросом у покупателей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на то, что там тоже выращивают этот морской деликатес, вкус получается совершенно другой.

Из-за близкого расположения к границе у приморских морефермеров, конечно преимущество. Доставить живой гребешок могут в кратчайшие сроки. Например, в Китай доедет буквально за сутки.

Путешествуют ракушки в контейнерах с холодной водой. В таких специальных условиях гребешок живет достаточно долго. Переносит даже авиаперелеты. И поступает на столы по всей России - как будто только из моря.