Украинский суд объявил о получении полной суммы залога за Ермака

Андрей Ермак выйдет из СИЗО. Внесена полная сумма определенного судьями залога за освобождение из-под ареста бывшего руководителя офиса президента Украины, сообщили в Высшем антикоррупционном суде изданию "Общественное".

Суд в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Экс-глава офиса в свою очередь заявил, что таких средств у него нет. Он провел в СИЗО все выходные.

Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Эксперты заявили, что арест экс-главы офиса Зеленского стал настоящим испытанием для властей Украины. Глава киевского режима будет терять рейтинг - независимо от того, как он будет реагировать на коррупционный скандал, затронувший его ближайшее окружение.