Узел связи украинских кол-центров ликвидирован в Петербурге

Российские силовики ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских кол-центров. Задержаны двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, действиями фигурантов руководил куратор через мессенджер Telegram. С начала 2026 года молодые люди в составе организованной группы администрировали абонентские терминалы пропуска трафика, которые использовались для мошеннических действий в отношении граждан России.

Задержанные получали оборудование через курьерские доставки от других участников преступной группы. Аппаратуру они размещали в арендованных кураторами квартирах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В целях конспирации квартиры еженедельно меняли. Петренко подчеркнула, что через ликвидированный центр ежедневно проходило 9 тысяч мошеннических звонков.