Иран пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива

Иранский Корпус стражей Исламской революции пригрозил уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

В условиях продолжающейся блокады Вашингтоном Ормузского пролива, все базы будут "деактивированы", сообщил представитель КСИР Ибрагим Зольфагари. Он подчеркнул, что иранские власти "построят новый порядок".

Заявление прозвучало на фоне беспилотной атаки ОАЭ. Один из дронов попал в электрогенератор около атомной электростанции "Барака".

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – через него идут нефть и газ из стран Персидского залива. Из-за этого стоимость энергоносителей резко выросла.