ФСБ отчиталась о поимке почти 40 работавших на Киев поджигателей

ФСБ сообщила о поимке 37 поджигателей, которые работали на спецслужбы Украины. Все они были задержаны в марте этого года.

Как сообщили в ведомстве, задержанные причастны к поджогам объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы. Значительная часть из них общались в группах знакомств в Telegram с девушками и по их просьбам пересылали координаты школ, торговых центров и своих адресов проживания.

Затем в контакт с ними под видом сотрудников правоохранительных органов вступали злоумышленники, которые под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению противоправных действий.

В ФСБ отметили, что основным ресурсом украинских кол-центров остаются сим-боксы. Только за первый квартал этого года спецслужбы задержали четыре десятка россиян и несколько иностранцев, причастных к администрированию устройств и распространению сим-карт.