Каллас вычеркнула себя из списка кандидатов в переговорщики по Украине

Евросоюз никак не может выбрать спецпредставителя для переговоров по Украине. Причина во внутренних разногласиях, пишет Politico со ссылкой на источники.

В Брюсселе сразу исключили из числа возможных кандидатов главу евродипломатии Каю Каллас. Она на прошлой неделе заявила о готовности вести диалог и обходить "российские ловушки". Однако источники подчеркивают, что она сама "вычеркнула себя" из этой роли: из-за резкой антироссийской позиции Каллас Путин ответит немедленным "нет".

Под вопросом и другие кандидаты. Ангеле Меркель припомнили прошлые неудачные попытки посредничества, президент Финляндии Александр Стубб теперь представляет НАТО, а экс-премьер Италии Марио Драги сам не проявляет интереса к этой роли. Авторы приходят к выводу, что главным препятствием для выбора стали не Москва или Киев, а неспособность европейцев договориться между собой.