Единственный сын отказался от Таисии Повалий после ее переезда в Россию

В новом выпуске шоу "Секрет на миллион" певица Таисия Повалий откровенно рассказала, что единственный сын отказался от нее после того, как она перебралась жить в Россию. Денис не общается с матерью, лишь раз в год присылает ей короткое поздравление с днем рожденья. Он остался жить на Украине.

Кроме того, у певицы там арестовано все имущество - трехэтажный особняк, студия, автомобиль. Еще в 2023 году Минюст Украины подал иск о конфискации имущества и песен Таисии Повалий. Общая стоимость активов превышает десять миллионов долларов.

"У меня единственная связь была со своим водителем, который следил за домом. Но в конце концов он не выдержал этого всего и умер. Теперь у меня нет связи ни с кем", - констатировала Повалий.

Некоторое время назад она перевезла в Россию и мать. Когда-то ее родительница жила в доме под Киевом, однако после начала СВО ситуация стала опасной. Тогда артистка заплатила порядка двух тысяч долларов, чтобы ее мать перевезли через Западную Украину.

"Другого пути не было. Мы ждали ее на границе с Белоруссией. На блокпостах маму останавливали, но наемные люди, которые ее везли за деньги, не знали, кто она. Они знали только, что надо ехать в Белоруссию", - поведала Повалий. Певица призналась, что это был сильнейший стресс, все страшно переживали.

В настоящее время мать живет с артисткой. Таисия Повалий взяла в ипотеку особняк в Подмосковье и до сих пор гасит кредит.

