Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог.

Он внес необходимый залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов), сообщает украинский телеканал "5". Ермак пробыл в камере следственного изолятора четыре ночи из-за того, что сумма залога собралась не сразу. Но в результате она даже превысила требуемую

"Около 200 платежей. В частности, есть взносы по одной копейке. Общая сумма свыше 154 миллиона", – написал журналист Михаил Ткач в своем Telegram-канале.

Во время общения с прессой Ермак неохотно отвечал на вопросы, однако подтвердил факт своего содержания в платной камере. После этого он сел черный автомобиль Mercedes-Benz вместе с вещами и сопровождающими.

Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Эксперты заявили, что арест экс-главы офиса Зеленского стал настоящим испытанием для властей Украины.