Акиньшина родила второго ребенка Козловскому

В апреле этого года появились слухи о тайной свадьбе 39-летней Оксаны Акиньшиной и 40-летнего Данилы Козловского. Роман знаменитостей длится уже больше пяти лет, а на днях актрису в сопровождении коллеги заметили на одном из светских мероприятий в Париже. Оксана была с заметным животиком, а на безымянном пальце у нее красовалось кольцо.

И вот сейчас влюбленные официально подтвердили, что стали родителями. Радостной новостью Оксана и Данила поделились в своих официальных аккаунтах в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Актеры приняли участие в фотосессии, на снимках Акиньшина продемонстрировала большой живот.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо", - обратился к Акиньшиной счастливый Козловский.

Он сообщил, что ребенок появился на свет 6 мая. "Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!" - объявил актер.

Оксана Акиньшина рожала в одном из самых престижных госпиталей столицы. Данила Козловский поблагодарил врачей, которые вели беременность актрисы. "Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что, дальше не спим и изучаем", - заключил артист.

Отметим, что для Данилы Козловского сын Лео стал вторым. От модели Ольги Зуевой у него есть дочь Ода Валентина, которая с рождения живет с мамой в США. А для Оксаны Акиньшиной ребенок стал четвертым. От первого мужа у нее есть сын-подросток Филипп, а от второго супруга двое детей: сын Константин и дочь Эмми.

