Пекин раскрыл повестку переговоров Путина с Цзиньпином

Целый ряд глобальных и региональных проблем обсудят в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Визит Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирован на 19-20 мая. Ранее сообщалось, что главной темой встречи лидеров станут двусторонние отношения России и КНР.

В китайском МИД подчеркнули, что отношения Москвы и Пекина вносят большой вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости. Го Цзякунь добавил, что главы государств на переговорах обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, передает ТАСС.