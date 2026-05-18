Президент Венгрии отказался выполнить требование Мадьяра об отставке

Юридических или конституционных оснований, которые могли бы оправдать отставку президента Венгрии, в настоящее время нет. Об этом заявил сам глава венгерского государства. Тамаш Шуйок отверг требование нового премьер-министра Петера Мадьяра оставить свой пост.

Как заявил Шуйок в интервью Index.hu, Мадьяр пытался убедить его уйти досрочно. Однако президент намерен продолжать работу. По его словам, новый кабинет требует пересмотра должности президента республики. Однако Шуйок планирует до окончания своего срока исполнять обязанности в рамках действующих правовых и конституционных норм.

Мадьяр ранее призвал президента уйти в отставку и не мешать обновлению страны. Новый премьер обвинил Шуйока в том, что тот потакал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах.