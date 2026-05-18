В Белоруссии начались учения по применению ядерного оружия

В Белоруссии началась плановая тренировка воинских частей ракетных войск и авиации по боевому применению ядерного оружия.

Учения пройдут во взаимодействии с российской стороной, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минбороны Республики.

В ходе учений будут проверены уровень подготовки личного состава, вооружение и военная техника на выполнение боевых задач, а также организация боевого применения из неплановых районов.

Минобороны подчеркнуло, что тренировка носит плановый характер в рамках Союзного государства и не направлена против третьих стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается захватывать Литву, Латвию, Польшу, а строит свою оборону.