Ксения Бородина борется с раком: ампутировали конечность

Ксения Бородина поделилась бедой, которая с ней приключилась. Популярная ведущая показала жуткий кадр.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина борется с раком. Неутешительный диагноз поставили еще несколько дней назад, однако об этом ведущая рассказала лишь сейчас.

В своем официальном телеграм-канале Ксения Бородина показала своего кота Цветана породы мейнкун. Она рассказала, что некоторое время назад поставила ему прививку, а недавно обнаружила уплотнение в месте укола. Тогда телеведущая взяла кота и отправилась в ветеринарную клинику. Там у него взяли анализы и цитологию.

И если первые результаты оказались в норме, то вердикт второго исследования поверг Бородину в шок. "Поставили диагноз саркома", - объявила Ксения.

Причем ситуация оказалась настолько серьезной, что вместе с опухолью коту пришлось ампутировать заднюю лапу. Теперь питомец ведущей передвигается на трех конечностях. Более того, коту предписаны четыре курса химиотерапии.

"Это наша личная болезненная история и мой случай! Мне жаль мое животное и что ему пришлось с таким столкнуться! Я в своей голове кого только не винила в этом, но ничего уже не сделать! Нам не повезло! Но мы сильные и все будет хорошо, главное вылечиться!" - не сдается Ксения Бородина.

