ВС России начали отработку действий в роботизированном контуре

Максимальной слаженности в действиях штурмовых подразделений и робототехники должны добиться участники учений ВС России по отработке действий в едином роботизированном контуре. Совместное использование беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов повысит эффективность штурмовых групп и позволит сократить потери, пишут "Известия".

Как уточняют источники издания, предполагается, что БПЛА ведут разведку с воздуха, выявляют цели и наносят удары. Тем временем НРТК подавляют огневые точки противника и расчищают путь для штурмовых групп. Отмечается, что вооружение робототехнических комплексов зависит от того, какие задачи они решают.

Эксперты подчеркивают, что за время специальной военной операции на Украине был получен колоссальный опыт. Эти данные были систематизированы, на их основе разработали новые принципы ведения боевых действий.