Российская армия нанесла удар возмездия по объектам украинской армии

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, ТЭК и используемой украинской армией транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны.

Там назвали ночной удар ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море. Также ВС поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 157 районах.

За ночь средства ПВО сбили 265 беспилотников и пять радиоуправляемых авиабомб.