Путин обсудил с Совбезом развитие отрасли редкоземельных металлов

Владимир Путин обсудил сегодня развитие отрасли редких и редкоземельных металлов с постоянными членами Совета безопасности. Оперативное совещание прошло в режиме видеоконференции. Глава государства подчеркнул: данная тема имеет важное значение в обеспечении технологического суверенитета России.

"Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идёт о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный, для всех участников нашего собрания", - отметил Путин.