Президентскому фонду культурных инициатив – 5 лет: озвучены итоги

Президентскому фонду культурных инициатив исполнилось 5 лет. За это время поддержку получили почти 12 тысяч проектов по всей стране. Итоги подвели сегодня на пресс-конференции в Москве.

Созданный указом Владимира Путина гранатовый институт стал одной главных площадок содействия искусству и креативной индустрии. Помощь на равных условиях могут получить некоммерческие организации, муниципальные учреждения и бизнес.

В гранатовых конкурсах приняли участие уже более 100 тысяч творческих команд из всех регионов. Кроме того, фонд проводит и масштабные образовательные программы.

"Доверие фонду таково, что действительно творческие люди понимают, что это работа проектная, работа - серьезный труд. У нас есть уже команды, которые побеждали и 5-6 раз, а это команды не какие-то крупные организации, а это с Дальнего Востока, например, которые считают это своим нормальным делом, когда команда берется, качественно оформляет заявку и побеждает", - рассказал Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.