На территории Подмосковья действует особый противопожарный режим

Играющие дети, внимательные рыбаки с удочками и расслабленные загорающие – пляжный сезон в Москве и области можно считать открытым. Холодное начало месяца сменилось долгожданным теплом, поэтому люди устремились к водоёмам, одни - за тишиной и рыбалкой, другие - за шумом компании и играми на песке, а для кого-то активный отдых с друзьями стал ежегодной традицией.

И всё же большинство предпочитает более расслабленный вид досуга. На пляжах подмосковных водоёмов - десятки местных жителей, приехавших на отдых. Досуг люди проводят по-разному – кто-то играет и плавает на лодках, другие же ставят палатки и жарят мясо.

Однако просто развести огонь для приготовления любимого блюда нельзя - с 20 апреля на территории Московской области действует особый противопожарный режим, согласно которому запрещены разведение костров, сжигание мусора, и палы травы. Об этом граждан информируют местные службы – в рамках регулярных рейдов напоминают о правилах безопасности и штрафах за их нарушение.

"В случае разведения открытого огня за это предусмотрена административная ответственность, в соответствии с кодексом административных правонарушений Российской Федерации и за это предусмотрен административный штраф на гражданина от 5 до 10 тысяч рублей, а в условиях введённого противопожарного режима, как я сказал, который действует на территории Московской области – это от 10 до 20 тысяч рублей штраф", - сообщил Андрей Исавнин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городским округам Богородский и Черноголовка.

Совместно с полицейскими, представителями администрации и инспекцией по маломерным судам сотрудники надзорной деятельности инструктируют граждан, раздают брошюры и напоминают о правилах поведения на воде.

К мерам предосторожности граждане подходят ответственно – у каждого "шефа" на экстренный случай была вода, а некоторые нашли ловкий выход из ситуации – для приготовления мяса используют заранее разогретый уголь, тем самым обходясь без открытого огня.

Рейды проводятся каждые выходные и праздничные дни, всё для того, чтобы семейный отдых не обернулся чрезвычайным происшествием.