На северо‑востоке Москвы меняется схема движения из‑за ремонта Останкинского путепровода

На северо-востоке Москвы в минувшие выходные на реконструкцию закрылся Останкинский путепровод. Ремонт продлится до октября 27 года. Предстоит демонтировать шесть опор моста и сделать одну новую конструкцию. На неё установят современное металлическое двухпролётное строение. Работы не помешают движению поездов на Ленинградском направлении, в том числе на МЦД-3, а вот автобусы в этой части города пойдут иначе.

"Магистральный маршрут М53 теперь разделен на два маршрута М53а и М53к, которые следуют от метро "Трубная" до Останкинского путепровода и от метро "ВДНХ" до Калибровской улицы. Маршруты 511, 538 и ночной маршрут Н6 вместо Останкинского путепровода пойдут по Мурманскому проезду, проспекту Мира и улице Сущёвский Вал. Маршрут №524 преследует только до Калибровской улицы, а маршрут номер 539 перестанет работать, вместо него от метро "Рижская" до метро "Тимирязевская" пассажиры смогут воспользоваться маршрутом номер 519", - рассказал Никита Качарава, руководитель блока информирования по развитию наземного транспорта департамента транспорта Москвы.

Изменилась и схема движения на участке Московского скоростного диаметра - от Лосиноостровской улицы до Щёлковского шоссе. Временно проезд организован по внешней стороне в обоих направлениях. Кроме того, закрыт съезд на Пятый проезд Подбельского. Плата на участке от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов пока не взымается.

Изменения пришлось ввести после пожара, который произошёл накануне днём. На Амурской улице горел склад с лакокрасочными материалами. Огонь повредил часть дорожного полотна МСД. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняют под контролем прокуратуры.