У московской поликлиники №5 благодаря студентам появился "Сказочный сад"

Студенты благоустроили территорию столичной поликлиники №5. Там появились фотозоны и инсталляции. Некоторые из них по-настоящему уникальные. Например, один из объектов - ретро-автомобиль - студенты собирали самостоятельно. И результат стоил того. Теперь преобразившаяся территория не просто удивляет пациентов, но и помогает им выздороветь.

У городской поликлиники №5 в центре Москвы появился "Сказочный сад" - настоящий оазис спокойствия. Пение птиц здесь заглушает шум города. Одна из самых популярных инсталляций – "цветущий" автомобиль. Который совсем недавно был в состоянии металлолома. Максим Новиков вместе с командой около месяца восстанавливал "Победу".

"Самым сложным в этой машине была разборка, так как все болты прикисли, приходилось ломать, варить, высверливать и вкручивать заново", - рассказал Максим Новиков, студент 1 курса Московского автомобильно-дорожного колледжа им. А.А. Николаева.

Студенты своими руками буквально заново собрали ретро-автомобиль, покрасили его и обклеили. А извилистая деревянная дорожка к нему приглашает прогуляться по саду.

"Хорошее настроение имеет терапевтический эффект, терапевтический настрой, который позволяет ускорить выздоровление", - рассказала Елена Чуприна, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Городской поликлиники №5.

Ранее студенты уже украшали поликлинику. Например, зимой здесь была яркая новогодняя локация, мимо которой было сложно пройти. И сейчас это место вновь становится точкой притяжения. Здесь есть и специальная фотозона. Рука сама тянется к телефону.

Где еще хочется сделать селфи, так это на территории Первой градской больницы имени Пирогова. Арт-пространство поражает своим масштабом. Вырастить такие фрукты нельзя, а вот напечатать на 3D принтере можно! И хотя яблоки выглядят спелыми и наливными, внутри они пустые.

"Мы занимались шпаклеванием, грунтованием, вышкуриванием, покраской, краскопультом и поправляли дефекты. Мне нравится результат. И прислушиваюсь к прохожим… им тоже все очень нравится", - рассказала Алена Аксенова, студент 2 курса Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26.

Будущие архитекторы также сварили конструкции, куда поместили искусственную пшеницу, которая колосится теперь под копытами разноцветных лошадей.

"Сюда начали приходить наши сотрудники. Например, вечером, после окончания рабочей смены любят заходить сюда, побыть здесь, пофотографироваться", - говорит Елена Коротина, главная медицинская сестра Первой Градской больницы.

Новые московские арт-пространства - это не только украшение большого города, но места, где можно отдохнуть, восстановить силы и улучшить настроение.