В Москве на дереве обнаружили змею, она оказалась резиновой

Казусная история в центре Москвы. Там сняли с дерева змею, застрявшую в листве на уровне 4 этажа. Но оказалось, что рептилия совсем не та, за кого её сначала приняли.

Почти полутораметрового жёлтого Аспида, который раскачивался на ветке, заметила местная жительница. Вызвала "СпасРезерв". Прибывший отряд, соблюдая все меры осторожности, пытался вызволить рептилию, аккуратно захватив её телескопической палкой. И только когда змею удалось, наконец, втащить в окно, выяснилось, что это - резиновая игрушка. Теперь трофей украшает автомобиль одного из спасателей.