Песков рассказал, кто поедет в Китай вместе с Путиным

У Кремля самые серьезные ожидания от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай.

детальнее о предстоящей поездке расскажет помощник президента России Юрий Ушаков в понедельник, 18 мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он как раз расскажет по своему профилю о наших ожиданиях. Но могу сказать, что у нас самые серьезные ожидания", - сообщил он (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля отметил, что любые контакты Путина и председателя КНР Си Цзиньпина способствуют динамичному развитию двусторонних отношений.

Вместе с Путиным в Китай полетят все профильные вице-премьеры, министры, а также руководители государственных и частных компаний, которые работают в КНР. Песков отметил, что российская делегация ни с кем не соревнуется.

"Мы развиваем свои самостоятельные весьма и весьма многоплановые отношения с Китаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о соперничестве делегаций России и США.

Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина 19-20 мая посетит с официальным визитом КНР. Подготовка к визиту в Китай уже закончена. Все основные параметры поездки уже прошли согласование.