Собянин: Краснобогатырская улица после реконструкции станет четырехполосной

В Москве реконструируют Краснобогатырскую улицу. Дорога станет четырёхполосной. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Также в порядок приведут участки улицы Богатырский Мост и Богородского шоссе. Всего в рамках проекта реконструируют больше пяти километров дорог, сделают тротуары, установят новые светофоры.

На Краснобогатырской улице обновят и трамвайные пути. Трамвайные и автомобильные потоки разделят, что позволит повысить скорость движения и сделает поездки еще безопаснее. На линии появится 16 остановочных площадок с навесами. Завершить реконструкцию планируют в следующем году.