В Кремле оценили возможность нападения Беларуси на Украину

Переговоры по мирному урегулированию на Украине пока поставлены на паузу. При этом Россия рассчитывает на их возобновление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также ответил на высказывания Украинского лидера Владимира Зеленского: глава киевского режима ранее заявил, что Россия якобы собирается напасть на страну НАТО или на Украину с территории Белоруссии. Песков не считает, что подобное заявления заслуживает каких-то комментариев. Беларусь – союзник России, но в то же время это суверенное государство. Зеленский просто снова подстрекает к продолжению войны и нагнетает напряженность, заключил пресс-секретарь российского президента.

Что же касается ударов ВС России, то их цели – только военные или околовоенные объекты, подчеркнул Песков. При этом он обратил внимание журналистов на непрекращающиеся удары ВСУ по мирным объектам в российских городах и населенных пунктах, передает ТАСС.