Певица Таисия Повалий оказалась на грани жизни и смерти из-за огромной опухоли

Еще с юности у Таисии Повалий наблюдались проблемы со здоровьем. Однако в один момент ее жизнь оказалась под угрозой.

Все началось с того, что в 19 лет у Таисии Повалий диагностировали внематочную беременность. "Врачи вынесли меня из дома на носилках и без сознания. Скорая помощь привезла меня в больницу и мне сделали пункцию, а потом отправили на операционный стол. Я в жизни так никогда не радовалась операции, потому что на тот момент мне было очень больно. Но в тот момент поняла, что у меня есть шанс выжить", - поведала певица в программе "Секрет на миллион".

С тех пор у нее остался шрам, который спустя годы решил исправить пластический хирург. По словам артистки, "результат был потрясающим". Долгие годы певица могла похвастаться великолепной фигурой и подтянутым прессом.

Однако сейчас Таисия Повалий может лишь делиться воспоминаниями о прежней стройности. Артистка объяснила, что в какой-то момент у нее начались серьезные проблемы, связанные с женским здоровьем. У нее обнаружили кисту огромного размера. Все врачи, с которыми она консультировались, утверждали, что ей нужна срочная операция, причем они советовали отдать опухоль на исследование, чтобы исключить ее злокачественность.

По словам певицы, медики схватились за голову от размера кисты, они боялись, что она могла лопнуть в любой момент. В результате Таисия Повалий легла на операционный стол. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>