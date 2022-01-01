Мишустин отметил значительный рост продаж отечественных IT-продуктов

Отрасль информационных технологий остаётся одной из самых быстрорастущих в экономике страны. Как заявил Михаил Мишустин, за 6 лет её доля удвоилась.
Премьер-министр осмотрел выставку инновационных разработок в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. А также выступил на пленарной сессии.
Как подчеркнул глава кабмина, наша страна полностью перешла на свое программное обеспечение в нефтегазовой сфере, на 90 процентов - в транспорте и строительстве. А также отметил значительный рост продаж отечественных IT-продуктов, в том числе и за рубежом.
"Впервые с 2022 года, по данным Банка России, их экспорт вырос на 15%. В индустрию приходит всё больше специалистов. Сегодня в ней трудятся свыше миллиона человек. По решению Президента были сохранены основные преференции для отрасли информационных технологий в очень непростое для страны время. Прежде всего, те, которые напрямую стимулируют инвестиции в создание и развитие российских программных продуктов", - отметил Мишустин.